Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 167,60 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:46 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 167,60 USD. Bei 168,33 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,11 USD. Zuletzt wechselten 1.949.809 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 130,67 USD fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 22,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,14 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,45 Mrd. USD – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,92 USD je Aktie belaufen.

