Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 198,19 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 194,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.938.219 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 201,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,83 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,67 USD am 06.03.2024. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 88,25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie sinkt: Apple stimmt Vergleich in Siri-Sammelklage zu

Wunsch von Tesla? Trump-Übergangsteam erwägt Abschaffung von Unfallmeldepflicht für autonome Fahrzeuge

Syz-Banks Überraschungen für 2025: Von Mag7 zu Lag7? - Chancen und Herausforderungen für NVIDIA-Aktie & Co.