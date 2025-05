Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 162,85 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 162,85 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 161,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 988.110 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 15,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,494 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 200,67 USD.

Am 24.04.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,84 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 89,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

