Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 2.155,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 2.166,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.157,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.142 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,09 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.335,71 USD an.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 24,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 133,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Meta-Chefin Sheryl Sandberg - eine Kurzbiografie

Warum Meta-, Amazon- und Alphabet-Aktien vom Ukraine-Krieg profitieren könnten

Twitter- und Meta-Aktien schließen tiefer: Oberstes US-Gericht stemmt sich gegen Gesetz zu Hassrede auf Online-Plattformen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com