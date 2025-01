Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag im Aufwind

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 200,44 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 200,44 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 200,46 USD. Bei 197,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.241.307 Stück.

Bei 201,41 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,386 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,00 USD.

Am 29.10.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76,69 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2024 aus.

