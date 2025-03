Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 173,33 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 173,33 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 173,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.127.458 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 16,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,61 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 214,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,17 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

