Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,36 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 109,02 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,40 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.355 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

