Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 91,36 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 90,71 EUR. Mit einem Wert von 92,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 22.383 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 32,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Drittes Quartal 2022: Diese US-Aktien hielt die Schweizer Großbank UBS

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen