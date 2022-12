Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 90,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 90,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,76 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.904 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 32,91 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 85,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,56 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.092,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

