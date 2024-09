Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 153,30 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 153,30 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,40 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,39 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.017.371 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,386 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 84,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

