Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 149,97 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 149,97 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,24 USD aus. Bei 150,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.251.511 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 27,86 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 120,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 19,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84,64 Mrd. USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Aktie aus.

