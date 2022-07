Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 11.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 2.324,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2.321,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.321,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 280 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.221,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 55.314,00 USD eingefahren.

Am 25.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 110,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

