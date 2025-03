Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 165,38 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 165,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 167,37 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.238.454 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2024 bei 136,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,14 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

