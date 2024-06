Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 179,24 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,41 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 178,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.617.222 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 180,41 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 115,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,343 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 182,38 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,54 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

