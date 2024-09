Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 153,47 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 153,47 USD. Bei 154,41 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,82 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.662.477 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 24,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,64 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

