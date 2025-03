Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 164,74 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 164,74 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 162,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.450.737 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 139,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 15,61 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,14 USD an.

Am 04.02.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,17 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

