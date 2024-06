Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 176,14 USD nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 176,14 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 174,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,03 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.120.187 Aktien.

Bei 180,41 USD erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Abschläge von 34,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,343 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,38 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,47 Mrd. USD im Vergleich zu 69,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

