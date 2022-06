Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minus

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2.049,00 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2.044,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.072,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.637 Stück.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,18 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.906,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 132,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

