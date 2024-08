Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 159,86 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 159,86 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 159,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,40 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.820.552 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,75 USD. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 16,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

