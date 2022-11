Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 93,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.010 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

