Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 118,60 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 118,60 EUR zu. Bei 118,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.730 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 12,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 575,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,23 USD je Aktie.

