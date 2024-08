Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 162,48 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 162,48 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 162,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.969.726 Stück.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,01 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD. Mit einem Kursverlust von 26,02 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

