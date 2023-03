Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 101,55 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,84 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 23.977.227 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,75 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,36 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

