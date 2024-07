Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 181,85 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 181,85 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 181,45 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,84 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.335.759 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 118,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,343 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 192,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69,70 Mrd. USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren. Am 29.07.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,56 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

