Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 159,70 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,85 USD aus. Bei 159,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 932.824 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Abschläge von 24,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,60 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

