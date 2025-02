Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 184,34 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 184,34 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 183,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 185,51 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.745.108 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 06.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 130,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,12 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,14 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS lag bei 2,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,91 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

