Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Mittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,1 Prozent auf 101,74 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 101,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,12 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.652 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

