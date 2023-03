Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Montagmittag ausgebremst

Um 12:03 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 100,90 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,75 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 29,81 Prozent niedriger. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,07 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

