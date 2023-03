Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 101,37 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 99,88 USD ein. Bei 100,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 12.731.088 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 29,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

