Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 103,36 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,58 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 103,58 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 332 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 134,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 23,42 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,34 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

