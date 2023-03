Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gesucht

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 101,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.427 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 29,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,72 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 129,63 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

