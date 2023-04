Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,33 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.461 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. 19,04 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,39 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz

Tesla-Chef Elon Musk findet aktuelle KI-Chatbots zu 'politisch korrekt'