Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 166,04 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 166,04 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 164,69 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 165,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.061.435 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 13,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Mit Abgaben von 27,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

