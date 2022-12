Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 84,36 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,20 EUR nach. Mit einem Wert von 84,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 6.209 Stück.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,98 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

