Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 168,59 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 168,59 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 168,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 168,98 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.250.087 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,81 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 140,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,494 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 196,83 USD an.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 89,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 11,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

