Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 105,54 USD. Bisher wurden heute 10.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 143,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,64 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

