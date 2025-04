Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 157,20 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 157,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 157,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.315.749 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,60 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,83 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

