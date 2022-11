Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 94,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 94,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,71 EUR. Zuletzt wechselten 498 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gewinne von 29,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 85,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

