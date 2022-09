Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 04:22 Uhr 1,0 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,00 EUR. Mit einem Wert von 101,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40.512 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

