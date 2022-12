Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag gesucht

Um 12:04 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,23 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 84,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.046 Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (81,92 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

