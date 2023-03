Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,1 Prozent auf 100,28 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,74 USD ab. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 USD. Bisher wurden heute 7.018.603 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

