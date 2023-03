Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 94,80 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 95,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 94,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.700 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Abschläge von 18,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

