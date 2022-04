Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 2.218,50 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2.228,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.215,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.181 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1.801,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,30 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 56.898,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 133,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie in Rot: Google-Mutter Alphabet mit Gewinnrückgang

Ausblick: Alphabet (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alphabet- und Meta-Aktien im Plus: EU einigt sich auf Gesetz gegen Hassrede

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com