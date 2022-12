Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 82,10 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 81,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.974 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 39,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 81,52 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

