Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 112,40 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 926 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gewinne von 16,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Abschläge von 17,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 575,71 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch

Alphabet-Aktie mit Gewinnen: Google-Mutter wächst - Gewinn geht zurück

Alphabet-Aktie tiefer: Russisches Kartellamt verhängt neue Strafe gegen Google