Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,42 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 109,30 EUR. Bei 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.777 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 14,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

