Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag im Plus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 92,93 EUR. Bei 93,54 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.602 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 85,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

