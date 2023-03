Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 101,50 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.564 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 143,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 29,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,79 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

