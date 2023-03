Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Vormittag positiv

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 93,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 93,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,54 EUR. Zuletzt wechselten 2.899 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,59 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

