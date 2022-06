Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Verlusten

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 30.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 2.109,00 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2.106,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.106,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 132,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Brin, Gates, Bezos und Co.: Die teuersten Scheidungen

Gewinne aus der Wolke: NetApp heißt der heimliche Favorit - Microsoft, Amazon und Google bereits Kunden

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com